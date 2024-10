Er is weer een nieuwe maand aangebroken en dat betekent dat Sunair Vakanties opnieuw met de Stad van de Maand komt. Dit keer zijn dat er maar liefst twee: Parijs en Rome.

Sunair Vakanties selecteert elke maand verschillende steden uit het aanbod om de reisagent – en dan met name zijn of haar klant – te verrassen met fijne extra’s bij een boeking naar deze bestemmingen. De actie is geldig voor pakketboekingen die gemaakt zijn in oktober 2024.

Parijs

Bezoek de iconische Eiffeltoren en het kunstmuseum het Louvre, waar de Mona Lisa te bewonderen is. Slenter door de charmante straten van Montmartre, geniet van een picknick in de Jardin du Luxembourg en bewonder de gotische pracht van de Notre-Dame. Vergeet niet de lokale patisserieën te proeven!



Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Parijs dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Bateaux Parisiens ter waarde van 13 euro per persoon

– Capitool top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro per persoon

Rome

Verken het Colosseum, de plek waar gladiatoren vochten, en bewonder het indrukwekkende Pantheon. Bezoek Vaticaanstad en de Sint-Pietersbasiliek, inclusief de Sixtijnse Kapel. Maak een wens bij de Trevifontein en wandel door de sfeervolle straten van Trastevere voor een authentieke Italiaanse maaltijd.

Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Rome dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Glas wijn inclusief snack ter waarde van 10 euro per persoon

– Toegang Leonardo Da Vinci Museum ter waarde van 17,50 euro

– Capitool top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro per persoon