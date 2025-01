Sunny Cars roept jou op om mee te spelen met De Slimste Reisagent. Dat maakt de autohuurspecialist via een aankondigingsfilmpje bekend. Meedoen is simpel. Je beantwoordt diverse vragen over het all-inclusive product en zet jezelf daarmee op pole position voor mooie prijzen.



Vandaag start de nieuwe actie van de autohuurspecialist. Van 13 januari tot en met 28 februari 2025 worden er drie spelrondes gespeeld waar iedereen aan mee mag doen. Elke deelnemer ontvangt in de actieperiode dubbele bonuspunten. Met slechts vijf boekingen spaar je al €25,- aan korting op je eigen autohuur bij elkaar. Maar dat is niet alles… de top 3 wint eeuwige (v)roem en wordt extra in het zonnetje gezet. Zo gaat de nummer één naar huis met een autohuurcheque t.w.v. €750,-, de nummer twee ontvangt een cheque t.w.v. €500,- en de nummer drie ontvangt een cheque t.w.v. €250,-. Voorwaarde is wel dat er meegedaan wordt aan alle drie de rondes.

Klaar voor wat fun?

“Wij waren op zoek naar een leuke en creatieve manier om kennis over te brengen, naast de presentaties en trainingen die wij regelmatig geven”, aldus Marco Ammerlaan (Director of Sales Netherlands, Belgium & France). “Zo is het idee van De Slimste Reisagent ontstaan. Ik heb me omgetoverd tot ware quizmaster en ons salesteam diverse vragen gesteld over ons product. Een mooie dag waar we veel gelachen hebben met elkaar. Nu roep ik alle reisprofessionals op om mee te doen aan onze actie. Ben je klaar voor wat fun? Denk je alles te weten over het Sunny Cars product? Meld je dan snel aan via onze B2B-tool. Of je nu werkzaam bent als reisagent, op een businesskantoor of bij een touroperator: iedereen mag meedoen. We spelen tot en met eind februari drie rondes waar kennisvragen en puzzelrondes a la De Slimste Mens terugkomen”, sluit Marco af.

Spelrondes

De autohuurspecialist roept op om de nieuwsbrief en de Facebookpagina van het salesteam in de gaten te houden. Hier wordt meer over de actie en de verschillende spelrondes gedeeld. Het aankondigingsfilmpje van het salesteam van Sunny Cars bekijk je hieronder.