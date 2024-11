De autoverhuurmarkt en de prijzen voor huurauto’s stabiliseren na vijf uitdagende jaren voor de sector. Door de pandemie en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne waren er veel grote veranderingen, maar de markt is nu weer in evenwicht. Vraag en aanbod komen weer bij elkaar en de prijzen vlakken als gevolg daarvan af. Daardoor is de vraag naar huurauto’s het afgelopen jaar enorm toegenomen. Dit is duidelijk te zien in de resultaten van het afgelopen boekjaar van Sunny Cars.



Van november 2023 tot en met oktober 2024 realiseerde Sunny Cars in de thuismarkten Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland bijna een kwart meer boekingen dan in het voorgaande jaar – en daarmee het hoogste aantal boekingen in haar 33-jarige bestaan.

“In het afgelopen boekjaar zijn we ons blijven richten op de twee belangrijkste factoren voor ons: mensen en technologie. We hebben veel geïnvesteerd in onze medewerkers en hun tevredenheid, maar ook in de interactie tussen hen en moderne technologieën zoals kunstmatige intelligentie,” legt Kai Sannwald, CEO en eigenaar van Sunny Cars, uit. ” Dit zorgt vanuit ons oogpunt voor de best mogelijke klantervaring en de best mogelijke service voor de reisbranche, nog steeds onze belangrijkste partner. Het toenemende aantal boekingen bevestigt dit, we kijken dan ook tevreden terug op een succesvol jaar.”

Constant prijsniveau

Niet alles wordt duurder: de gemiddelde prijs van een huurauto van Sunny Cars lag dit jaar rond de 434 euro – ruim 40 euro onder de gemiddelde prijs van het jaar ervoor. Daarmee zijn de prijzen voor autoverhuur sinds de extreme piek in de zomer van 2022 gestabiliseerd op een normaal niveau. De trend is nog duidelijker zichtbaar wanneer de eerste en laatste maand van de boekjaren wordt bekeken. De prijs daalde tussen november 2022 en oktober 2023 met gemiddeld maar liefst 130 euro. In het huidige boekjaar is het verschil tussen beide maanden slechts 20 euro. “Het feit dat de prijzen voor autoverhuur binnen het jaar licht variëren, afhankelijk van het seizoen, is standaard in onze branche,” legt Kai Sannwald uit. “Het is echter zeer voordelig voor zowel eindgebruikers als onze planning wanneer prijzen slechts licht stijgen en dalen, zoals nu het geval is.”

Inkomende boekingen en reisperioden

Januari 2024 was de absolute topmaand waarin de meeste autohuurreserveringen werden gemaakt. Na deze piek daalde het aantal reserveringen licht van maand tot maand, maar bleef op een zeer hoog niveau. Dit leidde tot een zeer sterk boekjaar met het hoogste aantal boekingen in de geschiedenis van het bedrijf. De verdeling van reserveringen laat twee klantgroepen zien met verschillend gedrag. Veel reizigers huurden hun vakantieauto op zeer korte termijn, vaak in dezelfde maand van vertrek of slechts een maand ervoor. De boekingspiek in de wintermaanden is het bewijs dat er ook veel vroegboekers zijn die hun vakantie graag vooruit plannen. De vertrekken waren verspreid over het hele jaar, maar lagen vooral tussen mei en oktober 2024. September was de maand waarin de meeste Sunny Cars huurauto’s in het buitenland onderweg waren – een goede 13 procent van alle gereserveerde huurauto’s werd in die maand opgehaald.

Boekingskanalen en bestemmingen

Zo verschillend als klanten zijn als het gaat om de boekingsperiode, zo verschillend zijn zij ook als het gaat om het reserveringsproces. Bij Sunny Cars worden de meeste boekingen gemaakt via een van de volgende drie kanalen: online portals, directe boekingen en reisorganisaties zoals reisbureaus, ZRA’s, touroperators en business agencies. De lijst met topbestemmingen waar vakantiegangers die een huurauto huren naar toe reisden toont opvallend geen veranderingen ten opzichte van de twee voorgaande jaren. De vijf populairste autoverhuurlanden blijven Griekenland, Italië, Portugal, Spanje en de VS. In de rest van de top tien staan Zuid-Afrika, Duitsland, Frankrijk en Canada en Groot-Brittannië. Die laatste valt op vanwege de significante stijging in het aantal boekingen.

Vooruitkijken naar het nieuwe boekjaar 2024/2025

“Op basis van de reserveringen voor het nieuwe boekjaar kijken we vol vertrouwen naar de toekomst,” aldus Kai Sannwald. De boekingen met vertrek in november en december 2024 liggen al iets boven het niveau van vorig jaar. En ook in de eerste maanden van 2025 willen veel reizigers hun bestemming weer verkennen met een huurauto. De vloten van de verhuurpartners zullen deze grote vraag waarschijnlijk goed aankunnen – met af en toe knelpunten tijdens het hoogseizoen. Daarom blijft het advies om vroeg te boeken, iets wat dankzij de gratis annuleren optie – tot 1 uur voor huuraanvang – flexibel mogelijk is. “De prijzen blijven naar verwachting op het huidige niveau, mogelijk met een lichte daling. Hierdoor verwachten we dat onze volumes constant hoog zullen blijven. Toch sluiten we onze ogen niet voor de algemene economische situatie en nemen een conservatieve houding aan bij de planning voor 2024/2025.” Om de hoge kwaliteit van de dienstverlening – een van de speerpunten van Sunny Cars – ook bij een groot volume aan binnenkomende boekingen te kunnen garanderen, investeert het bedrijf steeds meer in AI-oplossingen zodat het team van de autoverhuurder zich kan focussen op complexere taken en persoonlijke klantinteracties.