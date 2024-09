Sunny Cars kijkt terug op een succesvolle en drukke zomer, waarin steeds meer reizigers hebben gekozen voor een huurauto tijdens hun vakantie.



Het aantal pick-ups is met maar liefst 35% gestegen ten opzichte van de zomer van 2023. De meeste vraag komt vanuit populaire vakantiebestemmingen rond de Middellandse Zee, waar het aangename klimaat en de scherpere prijzen reizigers aantrekken. Opvallend is dat de huurauto een van de weinige reiskosten is die in prijs is gedaald, terwijl andere vakantiekosten juist zijn gestegen. Daarnaast blijkt uit de data dat steeds meer vakantiegangers op het laatste moment boeken, waarbij de auto vaak binnen acht weken voor vertrek wordt opgehaald. In dit kwartaalbericht presenteren we de belangrijkste inzichten en trends op het gebied van autohuur van de afgelopen zomer.

“We kijken terug op een uitstekende zomer en verwachten dat de vraag naar huurauto’s blijft stijgen, ook in de herfst en zomer van 2025,” aldus Hans Knottnerus, managing director Nederland, België en Frankrijk van Sunny Cars. “Dit jaar zagen we nauwelijks problemen met de beschikbaarheid van huurauto’s, zelfs niet bij last-minuteboekingen. Toch raden we klanten aan om ruim van tevoren te boeken, vooral bij specifieke categorieën zoals SUV’s, minivans en stationwagens. Dit geeft de meeste keuze, en bij Sunny Cars kun je tot één uur voor de huuraanvang kosteloos annuleren, dus er is geen reden om niet vroeg te reserveren.”

Sterke groei in autohuur tijdens zomer 2024

Uit de cijfers van Sunny Cars blijkt dat steeds meer vakantiegangers kiezen voor een huurauto tijdens hun reis. Het aantal autohuurpick-ups door klanten uit Nederland en België steeg in juli en augustus 2024 aanzienlijk vergeleken met vorig jaar, met een indrukwekkende groei van 35 procent. Een opvallende trend deze zomer was dat veel reizigers hun huurauto op het laatste moment boekten. Maar liefst 80 procent van de boekingen in juli was voor reizen in de maanden juli, augustus en september 2024.

Daarnaast blijven de huurprijzen dalen. In juli was de gemiddelde huursom al lager dan in juni, en in augustus zakte deze verder naar iets meer dan 400 euro per huurauto, het laagste niveau van 2024.

Topbestemmingen van afgelopen zomer

Zuid-Europese vakantielanden waren ook deze zomer weer bijzonder populair onder autohuurders. Spanje staat nog steeds fier bovenaan, waarbij de Balearen uitblinken als favoriete bestemming. Griekenland volgt op de tweede plaats, terwijl Italië en Portugal de derde en vierde positie innemen. De Verenigde Staten sluit de top vijf af en is daarmee de enige verre bestemming in deze lijst. Daarnaast zijn er enkele opkomende bestemmingen zoals Albanië, waar autohuur met 200% toenam ten opzichte van 2023. Ook Ierland (+100%), Polen (+50%), Scandinavië (+40%) en Marokko (+40%) zagen een aanzienlijke stijging.

Meest voorkomende schadegevallen

Met de toename in autohuur nam ook het aantal schadegevallen toe. Ongeveer 2000 huurders hadden afgelopen zomer schade aan hun voertuig, wat neerkomt op één schadegeval per 50 opgepikte huurauto’s. De meest voorkomende schade was aan banden (30%), gevolgd door terugbetaling van het eigen risico (30%), glasschade (10%) en sleepkosten (5%). Deze typen schade zijn meestal niet gedekt door standaard autoverzekeringen. Bij Sunny Cars zijn alle noodzakelijke verzekeringen inbegrepen in hun all-inclusive pakket, waardoor klanten geen onverwachte kosten hoeven te vrezen.

Klanttevredenheid bij Sunny Cars blijft hoog

Met meer pick-ups komen ook meer klantreviews, en Sunny Cars blijft goed scoren met een indrukwekkende Trustpilot-score van 4,6 uit 5,0. Klanten waarderen vooral de uitstekende service en de behulpzaamheid van het personeel. Vragen gaan vaak over praktische zaken zoals vluchtvertragingen, het verlengen van huurperiodes en het regelen van one-way rentals. Sunny Cars bewijst hiermee dagelijks hun slogan “Rent a smile”.