SUNtip is opnieuw door het Nederlandse publiek verkozen tot beste ‘Website van het Jaar’ in de categorie Reizen. Donderdag 21 november kwam het verlossende woord tijdens de feestelijke uitreiking in Circa Amsterdam. SUNtip, onderdeel van Pelikaan Travel Group in Zevenbergen, wint deze prijs voor de tweede keer op rij.

Opnieuw prijs voor SUNtip

De Website van het Jaar verkiezing is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij de beste websites van Nederland worden beloond met de online publieksprijs. Tussen 2 september en 18 oktober kreeg het grote publiek de kans te stemmen op hun favoriete website en/of apps. In totaal brachten maar liefst 374.118 Nederlanders dit jaar hun stem uit. In 2023 sleepte SUNtip deze prijs al in de wacht en nu een jaar later wordt deze prestigieuze titel behouden.

John Goverde (Eigenaar) vertelt: ‘We zijn super trots op alle collega’s van SUNtip die dit opnieuw mogelijk hebben gemaakt. We werken hard om constant vernieuwend te zijn en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat al onze klanten zorgeloos kunnen genieten van hun welverdiende vakantie. De samenwerking tussen de verschillende teams zorgt ervoor dat we ook in 2024 de titel ‘Beste Website van het Jaar’ in de categorie Reizen mogen ontvangen.

Website van het Jaar

De verkiezingen worden georganiseerd door multichannel platform Emerce en onderzoeksbureau Multiscope. In totaal zijn er maar liefst 38 verschillende categorieën waaruit een winnaar voor beste en populairste Website van het Jaar wordt verkozen. De Vakantiediscounter won in de categorie Reizen de prijs voor ‘Populairste Website van het Jaar’.

Commercieel Directeur Remco Bergwerff neemt de prijs namens SUNtip in ontvangst en geeft zijn reactie: ‘Een zorgeloze vakantie naar de zon begint al op de website en daarom is het fijn dat het publiek onze website op inhoud, navigatie en het ontwerp goed beoordeeld heeft. Een goede motivatie om op dezelfde weg door te gaan om de website nog gebruiksvriendelijker en persoonlijker te maken. En het allerbelangrijkst? Wij willen natuurlijk nog van de gelegenheid gebruik maken om alle klanten te bedanken die op ons hebben gestemd!’.