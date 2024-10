Sunweb Group, de toonaangevende Europese vakantie-expert met merken zoals Sunweb en Eliza was here, verwelkomt Désirée van den Goorbergh als Chief Product and Program Officer en Willemijn Rijpma als Director of Marketing. Deze nieuwe benoemingen versterken de focus op productontwikkeling en marketing, twee cruciale pijlers voor het succes van Sunweb Group.

Foto: Désiree van den Goorbergh en Willemijn Rijpma.

Stimulatie van innovatie en samenwerking

Voor haar komst naar Sunweb Group, werkte Désirée van den Goorbergh als leidinggevende van het “Order Handling Platform” bij Maersk. Ze startte verschillende digitale initiatieven om het plannen en boeken van containers wereldwijd te vereenvoudigen. Daarvoor was ze verantwoordelijk voor het product “Lodging Supply” bij Expedia Group in Seattle, waar ze de productstrategie leidde voor prijs- en inventarisoplossingen.

Désirée vervulde verschillende internationale functies in product, strategie, operations, accountmanagement en business development bij Expedia. In deze nieuwe rol zal Van den Goorbergh toezicht houden op de product- en programmastrategie van Sunweb Group. Ze zal hierbij intern innovatie stimuleren, de samenwerking tussen de teams verbeteren en waarborgen dat de productroadmap nauw aansluit bij de strategische doelstellingen van het bedrijf.

Focus op merkstrategie en groei

Willemijn Rijpma verzamelde heel wat expertise in eerdere functies bij bedrijven zoals KLM en Gall & Gall. Recentelijk was ze CCO bij MyWheels, waar ze innovatieve marketingstrategieën ontwikkelde en uitvoerde. Met een bewezen trackrecord in het marketingdomein, creëerde ze groei en winstgevendheid. In haar nieuwe rol zal Rijpma de merkstrategie van Sunweb Group verfijnen, de marktpositie versterken en garantie bieden voor consistente, boeiende merkervaringen. Daarnaast zal ze haar ervaring en kennis inzetten om de merken van Sunweb Group verder te versterken en de marketinginspanningen te optimaliseren, waardoor ze bijdraagt aan de groei van het bedrijf.

Marketing en productontwikkeling



“Met de komst van Désirée en Willemijn versterken we ons senior management met experts die onze groeiambities en vernieuwde strategie naar de klant brengen”, zegt Mieke De Schepper, CEO bij Sunweb Group. “Hun ervaring helpt ons de organisatie verder te ontwikkelen. Door de kennis van Désirée en Willemijn te combineren met andere specialisaties, verbeteren we niet alleen product development en marketing, maar de hele organisatie. Dit is precies wat we nodig hebben om de klantervaring verder te verbeteren.” “In hun functies werken Désirée en Willemijn samen met de teams om productstrategieën dynamisch en strategisch af te stemmen op de behoeften van onze doelgroepen. Désirée richt zich op het ontwikkelen van producten die aansluiten bij de veranderende wensen van onze klanten. Willemijn zorgt ervoor dat onze producten op de juiste manier worden gepositioneerd en gepromoot. Dit leidt tot een overtuigende ervaring voor onze klanten en ondersteunt de groei en het succes van Sunweb Group.”