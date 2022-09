TAT’s Travel Podcast: Arrogante mensen die vliegen aanpakken

Deel dit artikel

In de TAT’s Travel Podcast van deze week gaan uitgever Tom van Apeldoorn en de hoofdredacteuren Theo de Reus en Arjen Lutgendorff in op de ontwikkeling in de reisbranche van deze week.

“De vliegtaks is puur voor de bühne, puur populisme. De boeren moeten wat, dan moeten we de mensen die willen vliegen ook aanpakken. Heel veel mensen die op links stemmen zijn niet de meest rijke mensen en zitten doorgaans niet veel in vliegtuigen. Die mensen doe je een enorm plezier door te zeggen; we gaan al die arrogante mensen die vanaf Schiphol over de hele wereld vliegen aanpakken”, aldus Van Apeldoorn. “€ 28,58 per person!”

“Het is al humoristisch als je het bedrag (€ 28,58, red.) leest. Daar heeft iemand over nagedacht. Ik vind het een heel mooi bedrag, maar ik begrijp er helemaal niks van. Als je op 50 kilometer afstand van de grens woont, dan vlieg je toch vanuit Duitsland of België? Voor een gezin scheelt dat serieus geld.”

Author Arjen Lutgendorff