TAT’s Travel Podcast – Benschop-complot: Schiphol moet kleiner

In de TAT’s Travel Podcast van deze week gaan Tom van Apeldoorn, Theo de Reus en Arjen Lutgendorff in op de ontwikkeling in de reisbranche van deze week.

In deze uitzending wordt er gesproken over de chaos op Schiphol. Tom van Apeldoorn (uitgever TravelMedia) legt uit: “Ik heb mij laten vertellen over het, zoals men het intern noemt, het Benschop-complot. Ik denk dat het allemaal met een groter plan te maken heeft en dat is vooral politiek gedreven; Schiphol moet kleiner worden. Ik kan mij niet aan het idee onttrekken dat deze malheur gebruikt wordt om dit te bespoedigen.”



Author Arjen Lutgendorff