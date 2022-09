TAT’s Travel Podcast: Geheime deal? / Vliegbekeuring / Opvolg(st)er Dick

Deel dit artikel

In de TAT’s Travel Podcast van deze week gaan uitgever Tom van Apeldoorn en de hoofdredacteuren Theo de Reus en Arjen Lutgendorff in op de ontwikkeling in de reisbranche van deze week. Deze week wordt er gesproken over de mogelijke opvolg(st)er van de vertrekkende Schiphol CEO Dick Benschop, een mogelijk geheime deal tussen KLM en Schiphol en hoe verder met de vliegtaks?

Beluister hieronder wat er nog meer werd besproken in de TAT’s Travel Podcast.

Author Arjen Lutgendorff