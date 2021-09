TAT’s Travel Podcast – Stef Blok in je hok, ‘Lord’ Kreulen en financiële herstructurering

Deel dit artikel











In de TAT’s Travel Podcast hebben Tom van Apeldoorn (uitgever TravelPro en TravMagazine) de hoofdredacteuren Theo de Reus (TravMagazine) en Arjen Lutgendorff (TravelPro) het over de ontwikkeling in de reisbranche van deze week.

In de (reguliere) podcast van deze week wordt er teruggeblikt op de eerste editie van TravDay, de afscheidsreceptie van Harm Kreulen (directeur KLM Nederland), het gaat het over de Vaste Lasten Nachtsluiting en de reactie van demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken op de mogelijkheden voor de reissector, de reactie van Dirk Jan Nieuwenhuis (directeur consulaire zaken en visumbeleid) op de brieven die Voja Travel en de partijen die zich hebben aangesloten bij het voorgenomen kort geding wanneer de reisadviezen niet wijzigen, het nieuwe initiatief (Hoi.nl) van Faizal Siddiqui en zijn compagnon Sebastiaan Schild en het rapport over de financiële herstructurering van de reissector.



Author Arjen Lutgendorff

