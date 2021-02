TAT’s Travel Podcast – Steunmaatregelen, vaccinatiepaspoort, Voucherfonds, semi-zomer en KLM-Aitrade deal

In de TAT’s Travel Podcast van deze week praten Tom van Apeldoorn (uitgever TravelPro en TravMagazine) en de hoofdredacteuren Theo de Reus (TravMagazine) en Arjen Lutgendorff (TravelPro) met Frank Oostdam (directeur ANVR) over onder meer de steunmaatregelen voor de reissector (TVL, NOW), het vaccinatiepaspoort, het Voucherfonds en het vooruitzicht op de zomer. Ook de KLM-Airtrade deal komt voorbij, evenals The Travel Club, aandelenadvies en komt er eindelijk een einde aan de zaak Ter Haar / Rabobank…

 

