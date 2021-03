TAT’s Travel Podcast – Zomer gered (?), elkaar afmaken, Paul Eldering met pensioen, OAD dood gestapeld

In de TAT’s Travel Podcast van deze week praten Tom van Apeldoorn (uitgever TravelPro en TravMagazine) en de hoofdredacteuren Theo de Reus (TravMagazine) en Arjen Lutgendorff (TravelPro) over het nieuws van de afgelopen dagen. Arjen vertelt over hoe het er in de wandelgang van de rechtbank aan toeging tijdens de rechtszaak tussen OAD en Rabobank, Paul Eldering gaat met pensioen (is hij nou 55 of al dik in de 60?), Theo heeft Tom en z’n gezin al aangemeld voor een 6-weekse vakantie-fieldlab en de heren hebben het over de nieuwste vriendin van de reisbranche. Verder wordt geconstateerd dat de barsten in de reissector zich beginnen zich te vertonen, wordt verwacht dat iedereen straks gaat rammen als een beest, hoe fair zijn pakketreizen en politieke statements gaan we van TravelPro’s Only Facebook gooien?

 

