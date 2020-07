Thuiswinkel: reisbranche krijgt harde klappen

De impact van de corona-uitbraak op de online consumentenbestedingen liet zich in het eerste kwartaal van 2020 al zien. Vooral de reisbranche had het zwaar en dit zorgde ervoor dat de totale online bestedingen voor het eerst in jaren daalden, met -4% naar € 6,0 miljard. Het aantal online aankopen steeg wel, met 8% naar 69 miljoen. Dit blijkt uit de meest recente versie van de Thuiswinkel Markt Monitor, het onderzoek naar online consumentenbestedingen in Nederland. Dit onderzoek wordt door GfK uitgevoerd, in opdracht van Thuiswinkel.org en Retail Insiders en in samenwerking met PostNL, Betaalvereniging Nederland en Currence.

Als we kijken naar de categorieën die in de eerste drie maanden van 2020 het hardst zijn getroffen, dan zijn dat Tickets voor Attracties en Evenementen, Pakketreizen, en Losse Vliegtickets en Accommodaties. Door de opgelegde coronarestricties is het aantal kopers in deze sector fors afgenomen. De online uitgaven aan Pakketreizen laten hierdoor bijvoorbeeld een daling van -50% zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en Losse Vliegtickets en Accommodaties dalen met -28%.

“Ondanks dat we in Nederland te maken hebben gehad met een gedeeltelijke lockdown en deze pas halverwege maart in werking trad, is de impact van corona op de online consumentenbestedingen in het eerste kwartaal van dit jaar al groot geweest”, vertelt Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org. “De voornaamste reden hiervoor is het wegvallen van de vraag naar reizen en gerelateerde producten en diensten. Dit was al in februari te voelen, omdat het coronavirus toen in andere landen al om zich heen sloeg. De groei van de online bestedingen aan en aankopen van producten is in het eerste kwartaal al wel toegenomen door de gedeeltelijke lockdown, maar wordt vooral in het tweede kwartaal duidelijk merkbaar.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.