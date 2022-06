Tourism Authority of Thailand nodigt je uit voor de Thailand Wellness Webinar

Deel dit artikel

Advertorial

Heb je het al gelezen? Vanaf 1 juli reis je weer naar Thailand net als vroeger. Geen Thailand Pass meer. Enkel steekproefcontroles bij aankomst met check van vaccinatie of negatieve test voor niet-gevaccineerde reizigers. Vanaf nu zijn er geen zorgen of belemmeringen meer om naar Thailand te reizen. Een ideaal moment om te leren hoe reizigers helemaal tot zichzelf komen in het land van de glimlach.

Wist je bijvoorbeeld dat de Thaise massage is uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed? Wellness en gezondheid zijn diepgeworteld in de Thaise cultuur. Reizigers die hiervan willen genieten horen de bestemming hoog op hun verlanglijstje te zetten. Steeds meer vakantiegangers zoeken trouwens die vorm van selfcare tijdens hun reizen.

Om reisprofessionals nog meer te leren over health en wellness in Thailand, organiseert de Tourism Authority of Thailand samen met Puur en Kuur een speciale webinar waarbij informatie wordt gedeeld over de laatste trends, wensen van wellness toeristen en hoe Thailand hier perfect op inspeelt!

WEBINAR THAILAND EN WELLNESS

Wanneer: maandag 27 juni | van 10u tot 11u

Via zoom in het Engels: via zoom organiseren we een interessante webinar voor iedereen die op de hoogte wil zijn van de huidige trends en verwachtingen voor wellness reizen en benieuwd is naar het aanbod in Thailand.

De webinar start met goed nieuws en informatie over het opheffen van de regels en de Thailand Pass. Deelnemers kunnen rekenen op een gezonde dosis inspiratie over Thailand en interessante informatie over wat de bestemming te bieden heeft op het vlak van wellness en selfcare. Tevens wordt er gesproken over hoe reizigers na deze pandemie de balans in zichzelf kunnen herstellen.

Puur en Kuur neemt je mee in de laatste trends, wensen en advies rond wellness vakanties. Daarna vertrekken we samen naar Thailand en krijg je middels verschillende videopresentaties gegeven door verschillende Thaise partners als Kamalaya Samui, Rakxa Wellness Samutprakan, Kempinski Sindhorn Bangkok, Sofitel Hua-Hin en Rarinjinda Chiang Mai meer inzicht in de mogelijkheden op het gebied van wellness in Thailand.

Meld je direct aan via deze link en ga mee op virtuele reis naar de bestemming waar zoveel Nederlanders van houden. De interactieve webinar wordt gegeven in het Engels en deelnemers maken kans op het winnen van leuke geschenkdozen.

Author Rahanna van Stapele