Transavia naar vier nieuwe bestemmingen vanaf Brussel

Transavia voegt deze zomer vier bestemmingen in Spanje en Griekenland toe aan het netwerk vanaf Brussels Airport. De luchtvaartmaatschappij vliegt vanaf 29 juni naar Malaga, Santorini en Sevilla. Verder wordt winterbestemming Tenerife ook een zomerbestemming.

Transavia begon in de zomer van 2022 met vliegen vanaf Brussel. De luchtvaartmaatschappij merkt een groeiende vraag naar tickets voor zowel zon- als winterbestemmingen vanaf de Belgische luchthaven, ook voor Nederlandse passagiers in het zuiden.

Ambitie

“We hebben gezien dat het Transavia product zeer succesvol ontvangen is in Brussel en dit past bij de ambitie van Transavia om een grote rol te spelen met het aanbieden van vakantievluchten vanuit de regio”, aldus Marcel de Nooijer, ceo van Transavia. Hij is blij nieuwe bestemmingen te kunnen toevoegen. “We zien dat een deel van onze klanten graag kiest voor een vlucht vanaf Brussels Airport. Met het toevoegen van een aantal mooie, nieuwe bestemmingen bieden we onze klanten vanuit Brussel nog meer keuze.”

Winter

Deze winter kan vanaf Brussel nog gevlogen worden naar Salzburg, Innsbruck, Tenerife, Alicante en Faro. Komende zomer stonden Zakynthos, Ibiza, Heraklion, Alicante en Faro al in het schema. Daar komen nu dus Malaga, Santorini, Sevilla en Tenerife bij.

Auteur Dylan Cinjee