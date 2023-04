Transavia reageert op omboekingen en annuleringen: “Wij balen er enorm van”

Deel dit artikel

Transavia heeft fors moeten ingrijpen in haar netwerk. Daarnaast ontstaan er problemen voor consumenten en reisbedrijven met betrekking tot het om-/bijboeken van (hotel)overnachtingen. “Wij balen er enorm van, dit is niet de dienstverlening waar wij als Transavia voor staan”, zo laat de luchtvaartmaatschappij aan Travelpro weten.

“Transavia moet helaas ingrijpen in het netwerk. De kampt met operationele uitdagingen. Vliegtuigen die worden ingefaseerd komen te laat binnen en daarnaast kampen we met uitloop van groot onderhoud, omdat onder meer verschillende vliegtuigonderdelen vertraagd geleverd worden. Daarnaast hebben wij in beperkte mate ook nog last van de parameters van Schiphol”, aldus een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij.

“Deze operationele verstoringen zorgen ervoor dat Transavia haar vliegschema moet aanpassen. “Waar mogelijk boeken we passagiers om of zorgen we voor een alternatief. We ontkomen er ondanks deze inspanningen helaas niet aan om een beperkt aantal vluchten te annuleren en passagiers en partners te moeten teleurstellen. Dit gaat om de periode vanaf 19 april tot eind mei.”

De luchtvaartmaatschappij heeft ook aanpassingen moeten doen voor een aantal van haar vluchten die vertrekken van de luchthavens Eindhoven en Rotterdam. “Transavia heeft passagiers en partners duidelijkheid geven over welke vluchten worden geraakt en de mogelijke alternatieven. We hebben geprobeerd het annuleren van vluchten waar mogelijk uiteraard te voorkomen.”

Transavia laat weten dat passagiers van wie de vlucht is geannuleerd of gewijzigd daarover zijn ingelicht, evenals touroperators. “Nogmaals, we doen ons uiterste best om gedupeerden een passend alternatief te bieden.”

Travelpro heeft vernomen dat er tegen de 200 vluchten te maken krijgen met omboekingen/annuleringen. Aantallen wil de luchtvaartmaatschappij desgevraagd niet noemen en ook over kosten laat het zich niet uit.

Auteur Arjen Lutgendorff