Transavia start met de uitfasering van de Boeing 737, een historisch moment in de modernisering van de vloot. Tegen 2030 is de volledige Boeing 737-vloot vervangen door de Airbus A321neo en Airbus A320neo die stiller en zuiniger zijn. Om het afscheid van de iconische Boeing te markeren, organiseert Transavia een bijzondere fotoactie.

De eerste Boeing 737 die Transavia verlaat, is een Boeing 737-700 met registratie PH-XRY. Dit toestel vliegt nog in een oude huisstijl, ook wel bekend als het ‘sigarenbandje’. Op 3 november voert dit vliegtuig de allerlaatste commerciële vlucht uit. Dat is precies 321 dagen nadat Transavia de eerste Airbus A321neo in ontvangst nam. Het toestel wordt verkocht aan Aircraft End-of-Life Solution (AELS) op Twente Airport, waar het op een duurzame manier wordt ontmanteld en bruikbare onderdelen worden verkocht om hergebruikt of gerecycled te worden.

Een rijke geschiedenis

De Boeing 737 speelt al meer dan 50 jaar een essentiële rol in het succes van Transavia. Op 17 mei 1974 kwam de eerste Boeing 737-200, met registratie PH-TVC, vanuit Seattle aan in Amsterdam. Dit markeerde het begin van een nieuw hoofdstuk. Door de uitfasering van de Boeing 737 neemt Transavia afscheid van een iconisch tijdperk om koers te zetten naar een stillere en zuinigere toekomst.

#ByePHXRY fotoactie

Om de iconische Boeing te eren voor zijn jarenlange dienst, organiseert Transavia een fotoactie. De luchtvaartmaatschappij nodigt iedereen uit – van vliegtuigspotters tot passagiers – om hun mooiste foto van de PH-XRY te delen op Instagram met de hashtag #ByePHXRY. De eerste 100 deelnemers die aan de actievoorwaarden voldoen ontvangen een heel bijzonder aandenken: een echt stukje van de PH-XRY!