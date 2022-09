Transavia weer naar Bordeaux vanaf Eindhoven

Deel dit artikel

Transavia vliegt vanaf komend zomerseizoen weer naar Bordeaux. Deze bestemming wordt aangeboden vanaf Eindhoven Airport. Transavia vliegt 4x per week naar Bordeaux: op maandag, donderdag, vrijdag en zondag.

Marcel de Nooijer, CEO Transavia: “We zagen de afgelopen zomer dat Nederlanders heel graag op vakantie willen en hier ook echt aan toe waren na een intense periode van covid. We houden er daarom rekening mee dat zij ook volgend jaar weer hun welverdiende reis willen maken. Daarom hebben wij ook voor volgend jaar een breed aanbod voor onze passagiers.”

Naast lijndienstvluchten voert Transavia in de zomer van 2023 ook fullchartervluchten uit voor verschillende touroperators naar Egypte (Marsa Alam en Hurghada), Turkije (Antalya, Dalaman en Bodrum), Noord IJsland (Akureyri) en Finland (Rovaniemi).

Flex

Transavia blijft het flexticket aanbieden zodat passagiers de mogelijkheid hebben om tot 12 uur voor vertrek de vertrekdatum uit te kunnen stellen tot een jaar na de boeking. Voor € 10,– per persoon, per enkele reis kunnen passagiers bij vluchten van/naar Nederland of België tot 12 uur voor vertrek de wijziging doorvoeren. Zij betalen dan geen aparte wijzigingskosten, alleen het verschil in ticketprijs, als het nieuwe ticket duurder is.

Tickets voor de periode april tot en met oktober 2023 zijn vanaf woensdag 21 september 2022 boekbaar.

Author Sharon Evers