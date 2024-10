Ook Edwin Lohman is namens Riu Hotels & Resorts is aanwezig op de TravDay op 8 oktober.

Kom gerust langs bij onze stand, want ik vertel je graag meer over de nieuwste openingen en renovaties van dit jaar en wat onze plannen zijn voor het komende jaar. Vooral over het deze maand volledig gerenoveerde Riu Palace Bavaro op de Dominicaanse Republiek valt enorm veel te vertellen, maar bijvoorbeeld ook over onze twee nieuwe hotels op Mauritius, of wat dacht je van het nieuwe Riu Plaza hotel in Chicago… Genoeg nieuwtjes dus.

TravDay, 8 oktober in De Rijtuigenloods te Amersfoort

TravDay is terug en groter dan ooit! Volg boeiende subsessies, doe waardevolle nieuwe inzichten op via TRAVELNEXT, netwerk tijdens de RMC Meetup en laat een professionele zakelijke pasfoto maken. Vergeet ook de uitgebreide Roadshow van het Spaans Verkeersbureau niet! Daarnaast maak je kans op spectaculaire prijzen, waaronder een hoofdprijs van WavesOnline.com

