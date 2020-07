Travel & Coach Company uit België en 1TIS slaan handen ineen

Het Belgische Travel & Coach Company met de merken Skiworld en Freetoursen gaat samenwerken met 1TIS.

“Dat de Belgische reisbedrijven ons ook steeds meer weten te vinden, dat is fantastisch,’ aldus ​Rico van Loenen (directeur 1TIS). “Wij kennen alle uitdagingen van de reisbranche en zijn door de afgelopen 12 jaar gepokt en gemazeld. Of een reisbedrijf gevestigd is in Nederland, Duitsland of België, dat maakt voor ons niets uit. We kennen de wet en regelgevingen van de individuele landen en ook onze backoffice-software is hier goed op ingericht. Wij vinden het dan ook een hele eer dat Travel & Coach Company met hun merken Skiworld en Freetours voor ons systeem hebben gekozen.”

Koen De Smet (zaakvoerder van Travel & Coach Company): “Wij zochten een ​performant backoffice-systeem dat naadloos samenwerkt met de vernieuwde website en wij denken dit met 1TIS te hebben gevonden. Wij gaan ons nu beiden richten op de implementatie en straks hopen wij, dat als de implementatie is afgerond, dat onze klanten bij het boeken van hun reis, het gevoel krijgen dat ze reeds op een super skitrip zijn vertrokken. 1TIS heeft reeds meerdere busreisaanbieders en wintersportspecialisten in haar klantenportfolio, dus de wensen die wij hebben, sluiten aan bij de mogelijkheden die er zijn. Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking en sluiten ons aan bij de quote, die in ons hotel hangt ‘You can’t buy happiness but you can buy a lift pass’.”