De Travel Counsellors Partnerdag voor Nederland en België vond onlangs plaats in het Van der Valk Hotel in Breukelen. Met meer dan 120 aanwezige Travel Counsellors en diverse leveranciers was de dag zeer geslaagd. “Door de andere opzet was dit voor mij een veel educatievere dag dan voorheen.”

Fred van Eijk, MD en oprichter van Travel Counsellors Nederland en België: “Het was opnieuw geweldig om met zoveel Travel Counsellors een hele dag geïnspireerd te worden door onze trouwe partners. We hadden een programma samengesteld, inclusief een heerlijke lunch en diner, met een verscheidenheid aan onderwerpen. Van bestemmingen tot vervoerders en van luxe cruises tot vakantiewoningen.”

Voorheen namen de Travel Counsellors in kleine groepjes deel aan de presentaties van de leveranciers in de vorm van speeddates. Dit concept is voor het evenement vernieuwd naar de huidige insteek. Travel Counsellor Astrid Bouhuys: “Door de andere opzet was dit voor mij een veel educatievere dag dan voorheen. Doordat je allemaal tegelijk door alle aanwezige partners wordt bijgepraat en er voldoende pauzes waren blijft je alerter. Alles was weer goed georganiseerd!”

Het evenement begon met verschillende informatiesessies van de aanwezige leveranciers: Fox Reizen, Rivages du Monde, Agencia de promocao turistica do Alentejo in combinatie met Visit Alentejo, Villa for You, Explora Journeys, Corendon, Curaçao Tourist Board, Dubai Holding Entertainment, Uniek Afrika/Tasman Travel, Lieb Management – Oman, USP Marketing – New York City Tourism + Conventions. De informatiesessies bestonden uit een korte presentatie gevolgd door een Q&A. Gedurende de dag werd er ook genoeg gelegenheid geboden voor de Travel Counsellors om met elkaar bij te praten en kennis uit te wisselen.

De dag werd feestelijk afgesloten met een loting waar de Travel Counsellors verschillende mooie prijzen konden winnen, gevolgd door een gezellige borrel en een dinerbuffet.