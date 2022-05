Travel Impressions organiseert dinerworkshop Velaa Private Island

Deel dit artikel

Travel Impressions organiseert een exclusieve culinaire dinerworkshop op 22 juni in samenwerking met haar hotelpartner Velaa Private Island, Maldives.

De dinerworkshop start om 18:30 uur met een welkomstcocktail in Restaurant Vuur in Baarn. Aansluitend wordt een heerlijk diner geserveerd en krijg je alles te horen over dit prachtige resort in de Indische Oceaan. Aan het einde van de avond ben je helemaal op de hoogte van alle highlights van dit indrukwekkende resort en…maak je kans op een mooie prijs!

Wil jij er ook graag bij zijn? Stuur dan snel een mail naar annemieke.seegers@travimp.com. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 mei 2022. Let op! Het aantal plaatsen is beperkt. Travel Impressions neemt begin juni contact op om deelname te bevestigen.

Author Arjen Lutgendorff