Travel Legends breidt zijn portfolio uit met een nieuw reislabel: Balkan Reizen. Met de toevoeging van Balkan Reizen richten zij zich specifiek op unieke rondreizen door de Balkan, een regio die steeds populairder wordt bij reizigers op zoek naar authentieke en onvergetelijke ervaringen.

Sinds de re-branding naar Travel Legends vorig jaar, heeft de reisorganisatie een aanzienlijke groei doorgemaakt. Naast dochterondernemingen Midden-Oosten Reizen en Sri Lanka Reizen breiden zij nu ook uit naar de Balkan, waarbij ze hun expertise voortzetten op het gebied van zowel individuele rondreizen als groepsreizen.

De Balkan

Rob van Helvoort (eigenaar van Travel Legends): “De Balkan is een opkomende bestemming voor avonturiers en cultuurliefhebbers. Met Balkan Reizen willen we onze reizigers de mogelijkheid bieden om deze minder bekende, maar fascinerende regio op een authentieke manier te ontdekken. Onze reizen zijn erop gericht om reizigers buiten de gebaande paden te brengen en in contact te laten komen met de lokale bevolking, de rijke geschiedenis en adembenemende natuur van de Balkan.”

App

Klanten ontvangen niets op papier, maar alle informatie in één gebruiksvriendelijke, overzichtelijke reisapp. Gido van den Brand (General Manager van Travel Legends): “Onze reizigers hebben altijd toegang tot hun digitale omgeving. Hierin vinden ze een compleet uitgewerkt dagprogramma inclusief reserveringsbevestigingen, vliegtickets en real-time vluchtinformatie. Ook kan de klant direct vragen stellen via WhatsApp. Voor, tijdens en na de reis.”