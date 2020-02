Travelfiesta start met het aanbieden van Belize

Travelfiesta is gestart met het aanbieden van Belize en heeft een rondreis door het land op haar website staan, dat heeft Sascha Wolff (mede-oprichter en Marketing Director van Travelfiesta) laten weten aan TravelPro.

Wolff reisde begin december vorig jaar op uitnodiging van de Belize Tourism Board naar Belize af om deze bestemming te ontdekken en bleef langer in het land om meer te ervaren dan alleen de highlights en op zoek te gaan naar de zogeheten ‘off the beaten track’- bestemmingen. “Als gevolg van deze succesvolle rondreis, biedt Travelfiesta Belize nu ook aan als bestemming in Midden-Amerika”, aldus Wolff.

Belize staat bekend om haar tropische eilanden, Caribische stranden, prachtige duik- en snorkelspots, jungle met wildlife en eeuwenoude Maya-ruïnes. “Belize is een klein land en daardoor een zeer fijne bestemming om in korte tijd doorheen te reizen. De infrastructuur is uitstekend en de reistijden zijn kort. Ondanks het kleine oppervlakte kent Belize veel diverse bestemmingen met leuke activiteiten voor het gehele gezin. Een ander groot voordeel van deze vakantiebestemming is dat er Engels wordt gesproken.”

“Momenteel bezoeken veel mensen slechts één van de Caye eilanden in Belize aan het einde van hun rondreis door Guatemala. Echter is het zeker de moeite waard om tevens het binnenland te verkennen. San Ignacio staat bijvoorbeeld bekend om haar prachtige jungle natuur met een grote variëteit aan wildlife. Vanaf hier maak je een bijzondere tour naar de Maya-tempels van Xunantunich. Maak een stop in Mayflower Bocawina National Park voor een avontuurlijke zipline activiteit en breng ook zeker een bezoek aan het kleurrijke Placencia. Dit kleine, charmante vissersdorpje staat bekend om haar Garifuna cultuur en ontspannen sfeer. De perfecte afsluiter van een rondreis door Belize is natuurlijk op één van de Caye eilanden met Caribische sferen, prachtige stranden, zeiltochten, duik avonturen en vers gevangen vis van de barbecue”, zo laat Wolff weten.



Travelfiesta organiseert op maat gemaakte en individuele rondreizen naar Midden- en Zuid-Amerika. Momenteel biedt de organisatie reizen aan naar Colombia, Mexico, Peru, Guatemala en Belize. Het bedrijf heeft geen bedrijfslocatie in Nederland. In plaats daarvan reist het jonge team van ervaren reisspecialisten het gehele jaar rond in Latijns-Amerika. Hierdoor kunnen ze nieuwe bestemmingen blijven ontdekken, alles direct regelen met lokale partners en de klant gemakkelijk van reisadvies voorzien met behulp van hun lokale expertise. Daarnaast zet de organisatie hoog in op persoonlijke service. Wolff: “Je krijgt een volledig op maat gemaakte rondreis op basis van je persoonlijke wensen en ontvangt bij aankomst op de bestemming een lokale SIM-kaart met data. Op deze manier kun je hun Nederlandse reisspecialisten in de regio 24/7 bereiken voor eventuele vragen en tips.” Bekijk hieronder een aftermovie van de studiereis die Belize Tourism Board onlangs organiseerde.

Belize Deze hadden jullie nog van ons tegoed ;). Voor wie variatie zoekt tijdens een vakantie is dit een hele mooie bestemming! Ontdek Belize kan jullie nog veel meer vertellen over de mogelijkheden. Posted by TravelPro on Wednesday, 12 February 2020

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.