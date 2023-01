Travelife Partner Award voor NKC

Deel dit artikel

De NKC heeft de Travelife Partner Award behaald. Het is een erkenning voor de inspanningen van de NKC op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met deze award behoort de NKC tot een groeiende groep reisorganisaties in Nederland die duurzaamheid daadwerkelijk heeft omarmd en daarmee de Travelife Partner-status heeft bereikt.

Reisorganisaties die in aanmerking willen komen voor de Travelife Partner Award moeten voldoen aan meer dan honderd criteria met betrekking tot het kantoorbeheer, het productaanbod, internationale zakenpartners en klantinformatie. De Travelife-norm dekt de ISO 26000-thema’s voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder milieu, biodiversiteit, mensenrechten en arbeidsverhoudingen en wordt erkend als volledig in overeenstemming met de door de VN ondersteunde Global Sustainable Tourism Criteria.

Stan Stolwerk, directeur-bestuurder van de NKC: “Als NKC zijn we hier trots op. Duurzaamheid is een van onze speerpunten. Camperaars krijgen van ons hulp bij het verduurzamen van hun reizen, wij zetten ons in voor optimaal duurzame camperplaatsen en we stimuleren de beschikbaarheid, betaalbaarheid én het gebruik van schonere brandstoffen en campers. De Travelife-award laat zien dat wij op de goede weg zijn.”

Travelife, opgericht met steun van de Europese Commissie, is de toonaangevende internationale duurzaamheidscertificering voor de reissector.

Author Arjen Lutgendorff