Arjan Kers (Managing Director TUI BENE) vertelt in deze aflevering van de podcast meer over de samenwerking tussen TUI en Ryanair. Daarnaast hebben T.J. van Apeldoorn, Theo de Reus en Arjen Lutgendorff het over onder andere Schiphol, KLM, het faillissement van OAD Reizen in 2013 en een bijzondere studiereis.