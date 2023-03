Travelpro’s Podcast: Internationale Vrouwendag, VvKR, zorgen om de zomer

Deel dit artikel

In Travelpro’s, dé podcast voor de reisprofessional, praten de redacties van Travelpro en TravMagazine jou bij over de nieuwste ontwikkelingen binnen de reisbranche.

Wat speelt er zich achter de schermen af bij Nederlandse reisorganisaties? Hoe gaan reisprofessionals om met veranderingen in de wereld? En welk nieuws mag je niet missen? Je hoort het hier!

Deze week is VvKR-voorzitter Ton Brinkman te gast. Samen met Sharon Evers en Arjen Lutgendorff heeft hij het over de afgelopen zes jaar waarin hij voorzitter was, de coronaperiode, de politiek, de verwachtingen voor de zomer, de duurzaamheidsdiscussie, de beslissingen die in Brussel worden genomen en internationale vrouwendag.



Auteur Arjen Lutgendorff