Tsjechië, inreisbeperkingen voor ongevaccineerden

Deel dit artikel











Ondanks de groene kleurcode voor Tsjechië zijn er nieuwe inreisbeperkingen voor mensen die niet gevaccineerd zijn.

Reis je met een testbewijs naar Tsjechië? Dan moet je na aankomst in Tsjechië verplicht in (thuis)quarantaine. Op dag vijf moet je een PCR-test laten afnemen. Is het resultaat negatief, dan mag je uit quarantaine. Is het resultaat positief, dan moet je in totaal 14 dagen in quarantaine. Kinderen jonger dan 6 jaar hoeven niet getest te worden. Kinderen tussen 6 en 12 jaar hoeven geen test vóór de reis naar Tsjechië te doen, maar bij aankomst moeten ze wel een PCR-test laten doen. Is de uitslag negatief, dan kunnen ze uit (thuis)quarantaine.

Ben je wel gevaccineerd? Dan kan je naar Tsjechië reizen met jouw coronabewijs (Digitaal Corona Certificaat – DCC) als je het Passenger Locator Form (informatie in het Engels) invult, en je 14 dagen of langer geleden uw 2e vaccinatie heeft gekregen, of 14 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen.

Author Sharon Evers

Deel dit artikel