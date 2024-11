De Raad van Commissarissen van TUI heeft CEO Sebastian Ebel en CFO Mathias Kiep herbenoemd voor een nieuwe termijn. De contracten van Ebel en Kiep zijn verlengd tot en met september 2028.

Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de Raad van Commissarissen, is enthousiast: ‘Onder leiding van Sebastian Ebel is TUI een nieuwe groeifase ingegaan en de lasten van de Covid-19-crisis zijn overwonnen. TUI groeit en bovenal is de groei duurzaam en winstgevend.’

Transformatie

Ebel nam in oktober 2022 het roer over als CEO. Onder zijn leiding heeft TUI zich strategisch en operationeel getransformeerd. Alle overheidssteun vanwege de pandemie is terugbetaald, het management is geherstructureerd en de bedrijfsvoering is versterkt.

Groei

TUI groeit niet alleen in bestaande markten met nieuwe producten en klanten, maar wil ook wereldwijd buiten Europa groeien. Dit doen ze met een schaalbaar en dynamisch aanbod van touroperators en nieuwe hotelclusters. De focus voor hotels ligt op Noord-, West- en Oost-Afrika en Azië, terwijl nieuwe verkoopmarkten Spanje, Portugal, Latijns-Amerika en Oost-Europa omvatten. TUI wil zijn wereldwijde merkbekendheid benutten om lokale klanten te winnen in landen die traditioneel TUI-bestemmingen zijn geweest.

Kiep

Kiep werd in oktober 2022 benoemd tot CFO. Onder zijn leiding werd de staatssteun vanwege de coronacrisis volledig terugbetaald. Dankzij succesvolle kapitaalmarkttransacties is de balansstructuur van TUI aanzienlijk verbeterd. Zetsche benadrukt de positieve vooruitzichten voor TUI: ‘De reissector is gezond en blijft zelfs na de pandemie sneller groeien dan de economie in het algemeen. Reizen is en blijft een wereldwijde megatrend voor de nabije toekomst.’ Hij voegt eraan toe dat het team onder leiding van Ebel en Kiep ideaal gepositioneerd is om TUI naar verdere winstgevende groei te leiden.