Vanaf vandaag zijn alle reizen van Stichting Het Buitenhof boekbaar in de TUI shops en bij de reisadviseurs van TUI at Home door het hele land.

Stichting Het Buitenhof is een reisorganisatie organiseert begeleide groepsreizen speciaal gericht op mensen met een fysieke of verstandelijke beperking of een stoornis in het autismespectrum. “Vakantie vieren is belangrijk voor het welzijn en brengt plezier. Wij zijn blij dat we met deze samenwerking er aan kunnen bijdragen dat reizen voor mensen, voor wie dit niet vanzelfsprekend is, ook mogelijk is”, aldus Arjan Kers (Managing Director van TUI Nederland en België).

Breder beschikbaar

Quirine Kamphuisen (Algemeen Directeur van Stichting Het Buitenhof): “Wij zijn trots op de samenwerking met dit mooie toonaangevende merk. Dankzij de samenwerking met TUI Nederland worden de reizen van Stichting Het Buitenhof nu nog breder beschikbaar, zodat iedereen zijn eigen manier van vakantie vieren kan ontdekken.”

Drempel verlagen

Met de reizen van Buitenhof Reizen en AutiTravel in TUI-shops willen beide partijen de drempel verlagen en het boekingsproces eenvoudiger maken, zodat meer mensen kunnen genieten van een zorgeloze vakantie.