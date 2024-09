TUI Experiences is dinsdag 8 oktober aanwezig als deelnemer op TravDay.

TUI Experiences is een wereldwijd toonaangevend platform dat meer dan 170.000 activiteiten aanbiedt, zoals tours, tickets en activiteiten, beschikbaar in meer dan 140 landen.

Klanten genieten van hoge flexibiliteit, met gratis annulering tot 24 uur voor de activiteit en onmiddellijke bevestiging voor 99 procent van de boekingen. TUI Experiences garandeert de hoogste gezondheids- en veiligheidsnormen.

Reisagenten profiteren van toegang tot exclusieve activiteiten waaronder TUI Collection en National Geographic, onmiddellijke bevestiging en commissies op de gehele portfolio.

Bovendien biedt TUI een 24/7 klantenservice en een laagste prijsgarantie, wat zorgt voor een zorgeloze ervaring voor zowel klanten als reisagenten.

Foto: Ali Chhaib, Senior Retail Key Account Manager van TUI Experiences.

TravDay, 8 oktober in De Rijtuigenloods te Amersfoort

TravDay is terug en groter dan ooit! Volg boeiende subsessies, doe waardevolle nieuwe inzichten op via TRAVELNEXT, netwerk tijdens de RMC Meetup en laat een professionele zakelijke pasfoto maken. Vergeet ook de uitgebreide Roadshow van het Spaans Verkeersbureau niet! Daarnaast maak je kans op spectaculaire prijzen, waaronder een hoofdprijs van WavesOnline.com

