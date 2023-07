TUI fly blijft investeren in vluchten van en naar het Caribisch gebied. Komende winter vliegt de luchtvaartmaatschappij veertien keer vanaf Schiphol naar de ABC-eilanden, waarbij twee keer per dag naar Curaçao wordt gevlogen, vijf keer per week Bonaire en drie keer per week Aruba wordt aangedaan.

Manfred Lahey (Head of Product Sun & Beach TUI Nederland): “Het is geweldig dat we deze winter twee vluchten per dag naar Curaçao uitvoeren. Samen met de vluchten naar Aruba en Bonaire geeft het vakantiegangers, maar ook de mensen op de ABC-eilanden een ruime keuze aan vluchten van en naar Amsterdam waarbij je naar alle drie de eilanden ook non-stop kunt vliegen. Ik weet zeker dat we daar veel mensen blij mee maken”.

14 vluchten per week

De komende winter vliegt TUI twee keer per dag op Curaçao waarbij er dagelijks non-stop gevlogen kan worden, zowel heen als terug. Bonaire wordt deze winter vijf keer per week aangedaan, iedere dag van de week met uitzondering van donderdag en zondag. De vluchten zijn zo gepland dat reizigers drie keer per week non-stop naar Bonaire kunnen vliegen en twee keer per week non-stop naar Amsterdam. Aruba wordt drie keer per week aangedaan. Op de maandag, donderdag en zondag en altijd in combinatie met Curaçao. Ook hier kan zowel op de heen- als terugvlucht non-stop gevlogen worden.

Podcast

Arjan Kers (General Manager TUI Nederland) sprak in de laatste Travelpro’s podcast al over de uitbreiding op de ABC-eilanden. Beluister hieronder de hele podcast.

Uitbreiding

Om alle vluchten uit te kunnen voeren, heeft TUI onlangs achttien nieuwe lokale cabin crew leden op Curaçao geworven. Naast Nederlands spreken zij ook allemaal Papiaments. Met deze nieuwe collega’s heeft TUI inmiddels een groep van zo’n 60 lokale cabin crew die speciaal op de route van en naar de ABC-eilanden kan worden ingezet.