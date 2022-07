Deel dit artikel

“In tegenstelling tot eerdere berichten van Schiphol blijkt nu dat we in augustus meer vluchten vanaf Schiphol mogen uitvoeren dan eerder aangegeven. Om die reden zullen de TUI fly vluchten in augustus, die omgezet werden naar Luik, toch vanaf Schiphol vertrekken”, dat meldt TUI via haar eigen kanalen.

“Het is bijzonder spijtig dat hiermee verwarring kan ontstaan bij vakantiegangers nadat zij eerdere berichten over een wijziging hebben ontvangen. Wij zijn druk bezig dit per reisgezelschap in kaart te brengen om hen hierover te informeren.”

De touroperator laat weten dat de reizigers die het betreft maandag 4 juli een persoonlijk e-mailbericht krijgen. “We adviseren onze reizigers om in de tussentijd de reis in augustus van/naar Luik niet te annuleren, om te boeken of aanvullende services te boeken zoals vervoer naar de luchthaven of een hotelovernachting. Maandag volgt gedetailleerde informatie voor de reizigers die het betreft.”

Op deze FAQ-pagina van TUI vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

Author Arjen Lutgendorff