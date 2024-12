TUI Nederland maakte in juli bekend niet deel te nemen aan de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in januari 2025. In plaats daarvan gaat TUI het land in om klanten te informeren en inspireren.



Arjan Kers, Managing Director van TUI Nederland en België, gaf destijds aan dat hij de vernieuwing miste. ‘Maar we vinden het wel belangrijk om klanten te blijven inspireren en te informeren bij het vinden van hun ideale vakantie. Vooral de producten als rondreizen, cruises en bijzondere bestemmingen hebben de interesse van deze potentiële boekers.’



Kers vervolgt: ‘Zoals ik al aangaf, zijn wij zelf op zoek gegaan naar de passende gelegenheid om die inspiratie en beleving te kunnen delen. We willen klanten met kennis enthousiasmeren voor bijzondere producten en bestemmingen, ook nog eens in een omgeving die daartoe uitnodigt. We zullen daarom zelf een viertal dagen en/of avonden organiseren op vier locaties in Nederland en drie locaties in België met het motto ‘TUI komt naar je toe’. We brengen onze experts op het gebied van reisleiding, product en reisadvies bij elkaar voor de consument. Zo hebben de bezoekers ook meer binding door het contact met de retailmedewerkers uit die omgeving.’



Kers: ‘We gaan klanten een aantrekkelijk aanbod voorschotelen met presentaties en een reismarkt, ze kunnen op inschrijving deelnemen. De locaties bevinden zich in grote steden in gebieden waar we op basis van onze data weten dat er interesse bestaat voor producten als rondreizen en cruises.’



De presentaties met reismarkt vinden in Nederland plaats van 9 tot en met 12 januari en in België van 7 tot en met 9 februari. Er zijn ook plannen om een apart event voor de reisagenten, dus echt B2B, te organiseren. Meer details daarover volgen later.