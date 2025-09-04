TUI Group zet een belangrijke stap in haar wereldwijde groeistrategie met de aankondiging van het eerste TUI-hotel in Japan.

TUI heeft een managementovereenkomst getekend voor het nieuw te bouwen TUI Suneo Otaru, dat gepland staat om in 2029 de deuren te openen. Dit markeert de introductie van TUI’s vrijetijdshotelmerken op de Japanse markt en positioneert TUI Suneo Otaru als de meest oostelijke hotellocatie van de groep tot nu toe.

Azië

“De toetreding van TUI Hotels & Resort tot Japan onderstreept onze langetermijnverbintenis om vakantie-ervaringen op nieuwe bestemmingen uit te breiden en nieuwe klanten aan te trekken, met name in Azië”, aldus Sebastian Ebel (CEO van TUI Group). “Met de toenemende vraag naar reizen naar Japan onder onze touroperators en cruisegasten, is uitbreiding naar de hotelsector een natuurlijke evolutie van TUI’s aanwezigheid in de regio.”

TUI Suneo Otaru

TUI Suneo Otaru beschikt over 50 kamers, aangevuld met een lobbylounge, een restaurant, een bar en een fitnessruimte. Er zijn al plannen voor toekomstige uitbreiding, inclusief extra kamers en openbare ruimtes om aan de groeiende vraag te voldoen. Het hotel wordt toegevoegd aan TUI’s portfolio van meer dan 400 vakantiehotels en resorts wereldwijd. In Azië heeft de groep 25 hotels geopend in acht landen, met plannen om dit aantal de komende jaren meer dan te verdubbelen. Tegen eind 2025 blijft TUI haar aanwezigheid versterken met nieuwe hotelopeningen in Vietnam, China en nieuwe hotels in Cambodja.

Otaru

Het hotel komt vlakbij station JR Minami Otaru te liggen en is gemakkelijk bereikbaar vanuit Sapporo, op slechts 35 minuten met de trein. Gasten bevinden zich op loopafstand van de beroemdste bezienswaardigheden van Otaru, waaronder de stoomklokkentoren, de bruisende winkelstraat Sakaimachi, bekend om zijn handgemaakte glaswerk en lokale zoetigheden, en het Otarukanaal, dat elke avond verlicht wordt door historische olielampen. Otaru, een pittoreske havenstad in Noord-Japan, combineert cultureel erfgoed met een aantrekkingskracht die het hele jaar door bestaat.