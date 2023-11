Op de grote Nederlandse en Belgische treinstations zie je bewegende vakantiebeelden van een zonnige bestemming. Bekende influencers geven een ‘live’ inkijkje van het verblijf op een vakantiebestemming, waar ze op dat moment zijn, of net zijn geweest. Dit is onderdeel van de TUI-campagne: ‘Ondertussen in…’

Met deze campagne wil TUI degenen die het herfstweer hier helemaal zat zijn, verleiden tot het boeken van een vakantie. Het zijn authentieke vakantiebeelden, close-up en vanuit de persoon gefilmd. De combinatie van de woorden ‘Ondertussen in…’, het bewegende beeld en het actuele weer is onderscheidend en maakt het écht. Je krijgt het gevoel dat je even mag meekijken en voelen hoe het ter plaatse is. En tegelijkertijd krijg je de feitelijke informatie van de bestemming, de reisafstand en de prijs.

“Stel je rijdt op een regenachtige dinsdagochtend om half acht een treinstation binnen. Door een beslagen ruit zie je een zeer verleidelijk bewegend zonnig beeld op een bewegende abri. Zo creëren we relevante impact binnen onze doelgroep. Je wordt echt even meegenomen”, aldus Frans Leenaars, CMO TUI Western Region.

Na deze week in de treinstations geven de influencers gedurende een hele dag vanaf hun bestemming een inkijkje in wat ze op dat moment aan het doen zijn op hun zonnige vakantieadres. Dat gebeurt door zogenaamde ‘take-overs’ van de social media-kanalen van TUI; facebook, Instagram en TikTok. “Het zijn niet per se sensationele vakantiebeelden maar ze laten op zeer reële wijze zien hoe de situatie daar op dat ogenblik is”, zegt Christine van Hedel, Senior Digital Marketeer Social Media & Influencers, TUI Benelux.