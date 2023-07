TUI brengt geen nieuwe reizigers naar Rhodos tot en met aanstaande vrijdag 28 juli. Dat laat de reisorganisatie weten.

Gezien deze onzekere situatie en omdat TUI niet de service ter plaatse kan bieden die de reizigers mogen verwachten, heeft TUI moeten besluiten om tot en met vrijdag 28 juli geen nieuwe reizigers te brengen. De situatie ter plaatse wordt nauwgezet gemonitord. De vluchten blijven wel op de geplande data gaan om de reizigers ter plaatse op te halen en terug naar Nederland te brengen.



In het door bosbranden getroffen gebied in het zuiden van Rhodos kunnen op dit moment geen vakantiegangers verblijven. Het is nog niet bekend wanneer de hotels er worden heropend. Het merendeel van de TUI Nederland-gasten verblijft in het noorden van Rhodos, waar de hotels nog gewoon geopend zijn. De lokale autoriteiten zijn nog volop bezig om geëvacueerde reizigers te herplaatsen. De water- en elektriciteitsvoorziening zijn redelijk onstabiel op het eiland en een aantal wegen is afgesloten, want de bosbranden zijn nog niet gedoofd.