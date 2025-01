De succesvolle TUI-formule TIME TO SMILE is eind vorig jaar uitgebreid met een nieuwe accommodatie op het Canarische eiland Gran Canaria. TIME TO SMILE Tara, gelegen in Maspalomas opende op 1 november de deuren.

Mandy Groen in ’t Wout (conceptmanager TIME TO SMILE bij TUI): “Onze TIME TO SMILE formule is ongekend populair en de vraag naar dit type accommodaties blijft groeien. Vandaar dat we op Gran Canaria op zoek zijn gegaan naar een geschikte locatie voor een derde TIME TO SMILE. En die hebben gevonden. TIME TO SMILE Tara is een rustige en kleinschalige accommodatie die perfect aansluit bij het concept. We zijn dan ook heel blij dat we deze locatie aan ons aanbod hebben kunnen toevoegen”

TIME TO SMILE Tara

Alle TIME TO SMILE accommodaties kenmerken zich door comfortabele appartementen die helemaal zijn afgestemd op de behoefte van de Nederlandse vakantiegangers. Met altijd een volledig uitgeruste keuken, een ruime inloopdouche en langere bedden. TIME TO SMILE Tara is een Adults Only (16+) accommodatie is. Dat is uniek voor het concept op Gran Canaria. Het heeft 35 moderne en comfortabele bungalows met vier verschillende kamertypes, twee zwembaden, een poolbar en minimarket. Het stand en restaurants zijn op loopafstand.

25

Met de opening van TIME TO SMILE Tara staat de teller op 23 accommodaties. En dit jaar komen daar nog twee locaties bij. In de zomer opent TUI zowel op Kos als Corfu een tweede TIME TO SMILE.