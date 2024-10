Deze maand zijn maar liefst drie nieuwe TUI shops geopend in Amsterdam, Arnhem en Alkmaar. “Met het openen van deze drie prachtige nieuwe locaties investeren we heel bewust in ons eigen retailkanaal”, aldus Suzanne Goossen (Head of Retail TUI Nederland).

Suzanne: “We willen met al onze shops op prominente plekken in Nederland aanwezig zijn. Het maakt ons heel zichtbaar in het straatbeeld en makkelijk toegankelijk. Deze drie nieuwe shops zijn daar een uitstekend voorbeeld van.”

TUI Gelderlandplein

Het Gelderlandplein in Amsterdam heeft het lang zonder reisbureau moeten doen. Maar met de komst van de TUI shop is dat verleden tijd. Na een grondige verbouwing van het pand op nummer 223, is het reisbureau sinds september open voor het publiek. In het weekend van 19 en 20 oktober werd de opening officieel gevierd.

Arnhem en Alkmaar

In Arnhem en Alkmaar zijn al twee TUI shops gevestigd. Beide in het centrum van de stad. De nieuwe shops – TUI Arnhem Kronenburg en TUI Alkmaar de Mare – liggen op strategische locaties buiten het centrum. In winkelcentra die goed bereikbaar zijn en waar je gratis kunt parkeren. Het is een bewuste keuze van de reisorganisatie om in grotere steden (met meer dan 100.000 inwoners) meerdere shops te hebben om zo de lokale positie te versterken en klanten meer gemak en flexibiliteit te bieden. De opening van TUI Arnhem Kronenburg wordt in het eerste weekend van november feestelijk gevierd. TUI Alkmaar de Mare volgt een week later, in het weekend van 8 en 9 november.

140 reisbureaus

Met deze drie nieuwe vestigingen heeft TUI in totaal nu 140 eigen reisbureaus in Nederland. En de reisorganisatie houdt de mogelijkheden in de gaten om het netwerk van shops verder uit te breiden. “Nieuwe locaties kiezen we heel zorgvuldig uit. We kijken hierbij naar waar onze klanten zich bevinden, of er bijvoorbeeld een supermarkt en een drogist in de buurt is en je er makkelijk kunt parkeren. Dat zijn voor ons de strategische plekken waar we nieuwe klanten aan ons kunnen binden.” Daarnaast worden stap voor stap bestaande shops verbouwd naar de nieuwe look & feel en worden nog altijd vestigingen naar andere locaties verhuisd.