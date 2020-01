TUI verdubbelt alle TUI Care Foundation donaties

Sinds een jaar hebben vakantiegangers die hun reis bij TUI of Kras hebben geboekt de mogelijkheid om een vrijwillige donatie te doen aan TUI Care Foundation. Dat leverde vorig jaar het prachtige bedrag op van € 67.000. Vanaf dit jaar gaat TUI Nederland alle donaties van haar klanten verdubbelen, om zo samen een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de projecten van TUI Care Foundation.

Melvin Mak, Sustainability Manager TUI Benelux: “Veel klanten hebben het afgelopen jaar een donatie gedaan aan TUI Care Foundation. Dat is natuurlijk fantastisch. Met het opgehaalde bedrag heeft TUI Care Foundation al veel mooie projecten kunnen steunen. Vanaf dit jaar willen we daar nog een schepje bovenop doen. Ik ben dan ook heel blij dat we als TUI de donaties gaan verdubbelen. Daarmee willen we sámen met onze klanten het verschil maken. En kunnen we TUI Care Foundation nog meer steunen met hun goede projecten en een substantiële bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van vakantiebestemmingen.”

Over TUI Care Foundation

Samenwerkingen en projecten ondersteunen die betere mogelijkheden bieden voor jongeren en bijdragen aan de ontwikkeling van vakantiebestemmingen: dat is waar het bij TUI Care Foundation om draait. Door vakantiegangers te verbinden aan projecten op vakantiebestemmingen, geeft TUI Care Foundation het welzijn van kinderen en jongeren en de bescherming van natuur en milieu een boost. Zo wordt de positieve impact van het toerisme vergroot voor mensen op bestemmingen wereldwijd. TUI Care Foundation werkt internationaal, maar handelt lokaal. De stichting werkt daarom samen met zowel lokale als internationale organisaties, om zo op een zinvolle manier blijvende impact te hebben. De foundation hecht veel waarde aan transparantie en een efficiënt gebruik van fondsen; 100% van de donaties gaat naar de programma’s op de bestemmingen. De administratieve kosten van de stichting worden volledig door TUI gedragen.

TUI Care Foundation is opgericht door TUI, de wereldwijde marktleider in het toerisme, en is gevestigd in Nederland. Meer informatie over de TUI Care Foundation is te lezen op www.tuicarefoundation.com. Of bekijk hier de video.

Better Holidays, Better World

De werkzaamheden van TUI Care Foundation zijn een mooie aanvulling op de Better Holidays, Better World strategie van TUI. Met deze strategie wil de reisorganisatie de negatieve gevolgen van toerisme zoveel mogelijk beperken en het positieve effect versterken. Om dit te realiseren richt de strategie zich op vier pijlers: Step Lightly (het reduceren van de milieu-impact van bedrijfsoperaties en reizen), Make a Difference (het versterken van lokale economische ontwikkeling op bestemmingen), Lead the Way (pionieren in duurzaamheid en leiderschap tonen) en Care More (de beste werkplek creëren met geëngageerde collega’s). De afgelopen jaren heeft TUI hiermee al een aantal mooie resultaten behaald. Inmiddels heeft 81% van de eigen hotels en resorts een duurzaamheidscertificaat (doel is 100% in 2020), boeken steeds meer vakantiegangers een duurzame accommodatie, is de CO2- uitstoot van TUI fly Nederland de afgelopen 10 jaar met 21% gereduceerd en is er volop ingezet op het reduceren van wegwerpplastics. Ook de komende jaren blijft TUI investeren in het verduurzamen van bedrijfsprocessen en vakanties. Zo kondigde TUI Nederland al eerder aan dit najaar te stoppen met het aanbieden van vliegreizen naar Parijs en onderzoekt het de mogelijkheden om dit ook voor andere steden te gaan doen.

