TUI vraagt om PCR-test Canarische Eilanden

Vanaf aanstaande zaterdag 31 oktober biedt TUI haar reizigers weer de mogelijkheid om naar de Canarische eilanden af te reizen, dat sinds vandaag (27 oktober) een ‘geel’ reisadvies heeft. Ondanks dat de lokale autoriteiten op dit moment geen PCR-test eisen voor een bezoek aan de Canarische eilanden, vraagt TUI haar reizigers toch om zich te laten testen voor vertrek, om haar reizigers maximaal het gevoel van comfort en een veilige reis te geven. Een negatieve uitslag van de test moet overlegd kunnen worden bij incheck, boekers van een vakantie kunnen op kosten van TUI een PCR-test voor vertrek laten afnemen.

Arjan Kers, General Manager TUI Nederland: “Het enthousiasme om er even tussenuit te gaan en de zon op te zoeken is erg groot bij een grote groep mensen, zeker nu het barre herfstweer is aangebroken. Ik ben blij dat het weer mogelijk is naar de Canarische eilanden op vakantie te gaan, het is de meest geliefde winterzonbestemming van de Nederlandse vakantieganger. De afgelopen maanden is er hard aan gewerkt om iedereen te verzekeren van een veilige en verantwoorde vakantie. De geselecteerde hotels ter plaatse hebben alle nodige en wenselijke maatregelen genomen en de Spaanse autoriteiten hebben duidelijke richtlijnen uitgevaardigd. In alle eerlijkheid moeten we zeggen dat veel reizigers zich nu veiliger zullen voelen op de Canarische eilanden dan in Nederland.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.