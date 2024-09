De TUI Care Foundation heeft twee nieuwe TUI Wildlife projecten gelanceerd om bedreigde dieren en hun leefgebieden te beschermen in twee populaire toeristische bestemmingen.

In veel delen van de wereld leiden watertekorten en beperkte middelen tot milieuproblemen zoals ontbossing, overbegrazing, uitbreiding van landbouwgrond en stroperij. Om de lokale bevolking te helpen en bedreigde dieren te beschermen, werkt de TUI Care Foundation samen met lokale partners in Kenia en Costa Rica om deze problemen aan te pakken.



In Kenia heeft de Tsavo-regio te maken met ernstige droogte die het hele jaar door aanhoudt. Veranderende weerpatronen, onregelmatige regenval en hoge temperaturen maken het voorheen groene gebied steeds droger. Om dit probleem aan te pakken, lanceert de TUI Care Foundation, samen met de African Wildlife Foundation, TUI Wildlife Kenia. Gedurende drie jaar zullen vijf bedreigde diersoorten worden beschermd, waaronder olifanten, giraffen, leeuwen, cheeta’s en schubdieren. De toegang tot water wordt verbeterd met nieuwe waterinfrastructuren en twee boorgaten. Hierdoor krijgen zowel wilde dieren als vee beter toegang tot drinkwater en wordt de watervoorziening voor meer dan 20.000 mensen veiliggesteld.



Het project zal ook de lokale landbouw verbeteren door drie kassen te bouwen voor meer voedselzekerheid, drie hectare onder druppelirrigatie te zetten en drie groepen pluimvee- en varkensfokkers te ondersteunen. Samen met de Taita Taveta Wildlife Conservancies Association (TTWCA) gaan we de levensomstandigheden van de lokale bevolking verbeteren door trainingen in ondernemerschap en het verbinden van markten voor de productie van sisalweefgetouwen en leerlooien. Ongeveer 300 mensen uit de lokale gemeenschappen in Tsavo krijgen training in milieuvriendelijke landbouw en hoe ze hun authentieke producten kunnen verkopen aan toeristen.



Via TUI Wildlife Costa Rica, in samenwerking met Work with Nature als onderdeel van Adopt Rainforest, wordt het leefgebied van verschillende diersoorten, waaronder de bedreigde Great Green Macaw en Lemur Leaf Frog, beschermd in het gebied rond Barbilla National Park. Het reservaat is rijk aan biodiversiteit en beslaat 275 hectare regenwoud. Door de ontbossing in dit gebied zijn echter veel boom- en diersoorten bedreigd of verdwenen. Tijdens het driejarige project zullen 4.000 Almendro bomen worden geplant en nestkasten worden geïnstalleerd om voedsel en nestgelegenheid te bieden aan de Great Green Macaw. Ook worden er kikkerpoelen aangelegd voor de ernstig bedreigde Lemur Leaf Frog, die de afgelopen jaren met succes opnieuw in het gebied is geïntroduceerd. Met camera’s worden wilde dieren opgespoord, geteld en in de gaten gehouden. Om het reservaat te beschermen, worden lokale rangers opgeleid om de flora en fauna van het regenwoud te beschermen. Door wandeltochten krijgen toeristen en de lokale gemeenschap de kans om dit bijzondere ecosysteem te ontdekken en te verkennen.

Beide projecten maken deel uit van het TUI Wildlife programma van de TUI Care Foundation, dat tot doel heeft bedreigde dieren en hun leefgebieden op toeristische bestemmingen wereldwijd te beschermen.