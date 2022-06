Turkije schrapt verplichte covidtest voor niet gevaccineerde reizigers

Deel dit artikel

Turkije verplicht reizigers die geen vaccinatiebewijs kunnen tonen niet langer om een negatieve PCR- of sneltest te overleggen. Dit betekent dat alle covid-gerelateerde maatregelen om Turkije binnen te komen, zijn komen te vervallen.

Wel is het dragen van een mondkapje in ziekenhuizen en in het OV verplicht. Buiten hoeven reizigers niet langer een mondkapje te dragen. Iedereen moet overal in Turkije in openbare gelegenheden (binnen en buiten) 1,5 meter afstand houden en de hygiënemaatregelen naleven.

