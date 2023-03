Tweede editie ‘FTI Viert de Zomer Beach Event’ op 30 juni

Deel dit artikel

FTI organiseert dit jaar voor de tweede keer het ‘FTI Viert de Zomer Beach Event’ in Scheveningen bij strandtent DownUnderBeach in Scheveningen op vrijdag 30 juni.

“Na het succes van afgelopen jaar kunnen wij niet wachten om ons tweede FTI Viert de Zomer Beach Event te organiseren! Het belooft wederom een geslaagd feest te worden dat je zeker niet wilt missen”, zo schrijft de touroperator.

Wat kun je zoal verwachten?

Het Beach Event zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 30 juni vanaf 14.00 uur in Scheveningen bij de strandtent DownUnderBeach. Gedurende de dag zal je nieuwe informatie van onze partners ontvangen over zowel bestemmingen als hotels, kun je gezellig bijpraten met collega’s uit de branche tijdens een heerlijke barbecue en zullen we gezamenlijk activiteiten doen die we voor nu nog even geheim houden! Als kers op de taart kun je ook nog eens kans maken op gave prijzen.. Dit wil je niet missen toch?!

Wil jij jezelf (en je collega’s) graag verzekeren van een plekje, mail dan snel naar product@fti.nl. Je aanmelding is definitief nadat wij deze bevestigd hebben.

Auteur Arjen Lutgendorff