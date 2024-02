Taiwan Tourism organiseert een workshop waarop je in gesprek kan gaan met lokale partners en je kan laten informeren over de bijzondere buurten, culinaire ervaringen, de beste hotels en attracties in Taiwan.

De workshop is op vrijdag 1 maart van 11.45 tot 15.00 uur in Olof’s Chapel NH Collection Amsterdam Barbizon Palace aan de Prins Hendrikkade 59-72 in Amsterdam. Aansluitend is er ruimte voor een heerlijk lunchbuffet en maak je tevens kans op te gekke prijzen.

Het programma

11.45 uur: inloop en receptie

12.00 uur: opening en presentatie Taiwan Tourism

13.00 uur: B2B-meeting

14.00 uur: lunchbuffet

15.00 uur: einde evenement

Inschrijven

We kijken er naar uit je te verwelkomen! Het aantal plaatsen is beperkt, dus registreer je snel via deze link. Nadat je registratie is voltooid, ontvang je binnen enkele dagen een bevestigingsmail met daarin extra informatie over de Taiwan workshop.

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op via taiwan@usp.nl.