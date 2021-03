Uniek ‘vakantiefieldlabs’ project van start: deze zomer veilig en verantwoord op vakantie…

TUI, Corendon en ANVR starten in samenwerking met betrokken ministeries in april met een ‘vakantiefieldlab’ waarmee bewezen moet worden dat de georganiseerde pakketreis prima kan tijdens de coronacrisis, ook voor mensen die niet zijn ingeënt. “Samen met overheid werken we aan een nieuwe fieldlab. Zo laten we zien dat we deze zomer veilig en verantwoord op reis kunnen”, aldus Arjan Kers (directeur TUI Nederland).

De ideeën om pakketreizen te testen speelt al veel langer, maar er leek maar geen schot in te komen. Ondertussen waren andere sectoren, zoals de evenementensector, al druk aan het testen. Volgens de laatste berichtgevingen van de NOS moet er volgende week meer duidelijkheid zijn. Wanneer de pilots slagen, kunnen andere reisorganisaties ook aanhaken.

“Het komt vast goed met vakanties deze zomer. De reissector is in ieder geval klaar voor ‘reisfieldlabs’, aldus Frank Oostdam (directeur ANVR). De brancheorganisatie werkt samen met TUI, Corendon en de betrokken ministeries aan de zogenaamde ‘vakantiefieldlabs’.

“In vakantielanden als Spanje, Griekenland en Turkije zijn we druk bezig om met partners veilige vliegreizen op te tuigen, inclusief testen op luchthavens en in resorts”, zo liet Steven van der Heijden (CEO Corendon) aan De Telegraaf weten.

Oostdam ‘verklapt’ tegenover RTL Nieuws alvast dat de pilot waarschijnlijk naar een zonbestemming binnen de Europese Unie ligt en dat het de bedoeling is dat er daarna gekeken wordt naar een bestemming buiten Europa. “Ik ken geen enkel land dat op dit moment iets met reizen doet. We zijn heel blij dat het gebeurt. Het is een kleine stap, maar voor ons heel groot.”

Reizigers die de komende zomer veilig en verantwoord op reis willen, moeten waarschijnlijk meerdere coronatests en aan meerdere coronaprotocollen voldoen. “Als dit doorgaat, biedt dit onze sector de kans om te laten zien dat reizen en vakanties via georganiseerde kanalen niet bijdragen aan de verspreiding van het virus. Onze insteek is om voor deze zomer vakanties in het buitenland weer mogelijk te maken”, zo laat Oostdam aan de NOS weten.

