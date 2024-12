Afgelopen week was Travelpro te gast bij MASTERS EXPO. Bezoekers konden er er terecht voor onder meer juwelen en jachten tot fashion en verzorging. Maar ook voor reizen, wat reden genoeg was voor Untamed Travelling om als exposant aanwezig te zijn.”Onze ‘first’ was een groot succes”, aldus directeur Jozef Verbruggen.

“We hebben een aantal vaste klanten en retailpartners uitgenodigd om naar de Masters te komen, waarvan er veel zijn langs geweest. Maar uiteraard was de belangrijkste insteek om nieuwe klanten in het hogere segment kennis te laten maken met Untamed Travelling. En dat is goed gelukt. Veel bezoekers zijn fervente reizigers die zoeken naar echte bestemmingsexperts met veel kennis van zaken. Onze ervaren specialisten hebben goede gesprekken gevoerd, waarvan ik zeker weet dat er nieuwe klanten bij zullen zijn. We kregen direct al diverse aanvragen. Dat maakte de Masters Expo erg interessant voor ons. Zo interessant dat we nu al hebben besloten om er ook volgend jaar weer bij te zijn.”

Maakt Vakdag Vakantiebeurs plaats voor Masters expo?

Lieke Luxembourg, accountmanager retail vult aan: “We vonden het opvallend hoeveel retailpartners er op de beurs aanwezig waren. Op vrijdagmiddag waren er op onze uitnodiging al zo’n honderd reisprofessionals bij onze borrel. Er werden cocktails geshaked, de champagne vloeide rijkelijk en sterrenchef Hans Derks van Restaurant Versaen serveerde oesters en kunstwerkjes van amuses. Op maandag hebben we dit nog eens in het klein overgedaan. Onze stand bevond zich op een strategische plek op de beursvloer waardoor er veel aanloop was. Op een gegeven moment stonden we met een divers gezelschap uit de reisbranche te borrelen en vroegen we ons hardop af of Masters Expo misschien wel eens de nieuwe Vakantiebeurs Vakdag zou kunnen worden. Wij organiseerden traditiegetrouw altijd een Untamed borrel op de Vakdag van de Vakantiebeurs, maar die heeft nu dus officieel plaatsgemaakt voor onze Masters Expo borrel.”