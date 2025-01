USP Marketing PR en Interface Tourism Netherlands gaan samen verder als Hopscotch Tourism Netherlands als onderdeel van de Hopscotch Groupe.

Op de foto het nieuw leiderschapsteam met v.l.n.r. Ninette Neuteboom (Communications Director), Alexandra Vervoort (Commercial Director), Jeannette Spits (CEO) en Mijke de Jong (Operational Director).

Een jaar na de overname van een meerderheidsbelang in Interface Tourism door Hopscotch Groupe, markeert de overgang naar Hopscotch Tourism en de fusie met USP Marketing PR een strategische zet om de aanwezigheid in de toerisme- en lifestylesector te versterken. Vanaf heden werken beide teams ook fysiek samen vanuit het kantoor van USP aan de Brouwersgracht 266 in Amsterdam. Deze ontwikkeling sluit aan bij de ambitie van Hopscotch Groupe om een Hopscotch-hub in Amsterdam op te richten, waarbij de gecombineerde expertise van beide bureaus wordt ingezet voor de gehele Benelux.

Nieuwe fase

Jeannette Spits, de nieuw aangestelde CEO van Hopscotch Tourism Netherlands en voormalig CEO van USP Marketing PR: “Deze fusie markeert een bijzondere nieuwe fase voor ons bureau. USP Marketing PR zet zich al meer dan 30 jaar in om impactvolle en inspirerende campagnes te creëren die aanslaan bij Nederlandse reizigers. Door onderdeel te worden van Hopscotch Groupe als Hopscotch Tourism Netherlands, combineren we onze sterke lokale expertise met een internationaal netwerk, ondersteund door expertise uit verschillende sectoren – waardoor we onze klanten een echt wereldwijd perspectief kunnen bieden. Samen zijn we uniek gepositioneerd om te innoveren en te groeien in een voortdurend veranderend toeristisch landschap.”

Perfecte match

Mijke de Jong, de nieuw aangestelde Operational Director van Hopscotch Tourism Netherlands en voormalig Managing Director van Interface Tourism Netherlands, voegde toe: “De synergie tussen onze teams is een perfecte match. Beide bureaus brengen tientallen jaren aan ervaring, creativiteit en sterke relaties binnen de industrie met zich mee. Onder de vlag van Hopscotch Tourism kunnen we onze capaciteiten vergroten en ons tegelijkertijd blijven richten op ons doel: het ontwikkelen van onvergetelijke toeristische ervaringen die aanslaan bij de reizigers van vandaag en morgen.”

Leiderschapsteam

De lancering van Hopscotch Tourism in Amsterdam wordt ondersteund door een nieuw samengesteld leiderschapsteam om de visie en groei van het bedrijf te stimuleren. Jeannette Spits is benoemd tot CEO van Hopscotch Tourism Netherlands en brengt uitgebreide ervaring en leiderschap in de toerisme- en lifestylesectoren met zich mee. Ze wordt vergezeld door een team van experts, waaronder Alexandra Vervoort als Commercial Director, Mijke de Jong als Operational Director en Ninette Neuteboom als Communications Director. Samen zorgen zij voor een dynamische en innovatieve aanpak om doeltreffende oplossingen te leveren voor klanten en bestemmingen.

Synergieën en concurrentievoordelen

Hopscotch Tourism zal profiteren van de expertise van Hopscotch Groupe op het gebied van public relations, internationale evenementen en digitale communicatie. Zo ondersteunde de groep onder andere partnermerken zoals Danone, Air France en LVMH tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in Parijs vorig jaar. Hopscotch Tourism zal daarentegen diepgaande kennis van de toerismesector met zich meebrengen, waaronder lokale marktdynamieken en wereldwijde consumententrends.

Strategisch belang toerismesector

“Hopscotch Groupe, een wereldwijde marktleider met gespecialiseerde bureaus in cultuur, gastronomie, sport, events, incentives en cinema, erkent al lange tijd het strategische belang van de toerismesector. Hoewel deze sectoren onlosmakelijk verbonden zijn met modern toerisme, was specifieke expertise noodzakelijk om de complexiteit van dit dynamische veld volledig te begrijpen. Met de oprichting van Hopscotch Tourism en de vestiging van een hub in Amsterdam zetten we de eerste stap richting uitbreiding van onze aanwezigheid in belangrijke Europese markten waaronder Nederland, Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. Amsterdam, met zijn internationale connectiviteit en innovatieve karakter, biedt een strategische basis om voort te bouwen op de bredere ambities van Hopscotch Groupe en kansen te creëren voor toekomstige groei en integratie van andere Hopscotch-merken”, aldus Frédéric Bedin, President van Hopscotch Groupe.

Specialisatie en internationale expansie

Hopscotch Tourism beschikt over een wereldwijd netwerk met meer dan 40 kantoren verspreid over vijf continenten. Deze structuur stelt het bureau in staat om in meer dan 60 landen actief te zijn en geïntegreerde campagnes te creëren die zowel lokale als internationale doelgroepen aanspreken. De focus op Data Intelligence maakt trendanalyses en -prognoses mogelijk, wat een duidelijk voordeel biedt in een sector die snelle en effectieve reacties vereist.

Tot de toonaangevende projecten van de groep behoren samenwerkingen met vooraanstaande bestemmingen in Europa, Azië en Latijns-Amerika, internationale promotiecampagnes voor luchtvaartmaatschappijen en hotelketens en door de EU gefinancierde initiatieven ter bevordering van duurzaam toerisme. De Nederlandse tak van Hopscotch Tourism vertegenwoordigt onder andere luchtvaartmaatschappijen zoals Emirates en PLAY Airlines, maar ook bestemmingen zoals Costa Rica, Peru, St. Maarten, Dubai, Thailand en de Malediven.