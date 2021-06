Vacansoleil wil Spanje aan het kamperen krijgen

De Nederlandse campingspecialist Vacansoleil gaat vakanties verkopen aan Spaanse campingliefhebbers. Spanjaarden zijn fanatieke kampeerders en daarom ziet Vacansoleil groeikansen. “Spaanse vakantiegangers gaan graag in eigen land kamperen, maar ze reizen ook naar andere Zuid-Europese landen”, aldus commercieel directeur Jacky Lambert. “Wij zijn in al die landen aanwezig met campings, dus wij kunnen voorzien in die behoefte.”

Spanje is het dertiende land waar Vacansoleil campingvakanties verkoopt. Met een Spaanstalige website en Spaanstalig personeel voor het klantcontact betreedt Vacansoleil een hele nieuwe markt. Lambert: “Wij zien groeikansen in Spanje. Het is een groot land, er is relatief weinig concurrentie en Spanjaarden zijn fanatieke kampeerders. Ze gaan graag in eigen land naar de camping, maar ook in landen als Frankrijk, Portugal, Italië en Kroatië. Als grote Europese speler met een breed Europees aanbod voorziet Vacansoleil in die behoefte. Wij brengen de Europese kampeerliefhebber al vele jaren naar Spanje. Nu brengen we de Spaanse vakantiegangers ook naar de rest van Europa.”

Lambert: “Het is heel mooi om te zien dat steeds meer klanten uit onze verkooplanden komen. Denen die naar Oostenrijk gaan en Polen die een camping in Kroatië boeken. Nu gaan we komende zomer ook Spanjaarden zien op onze campings door heel Europa heen.” In Spanje zelf biedt Vacansoleil vooral campings aan bij de Costa Brava en Costa Dorada, de populaire kuststreken in het noorden. Op korte termijn volgt een uitbreiding van het campingaanbod in andere regio’s in Spanje.