Een onderzoek naar Nederlandse reisplannen voor 2025 laat zien dat 15% van de jongeren meer rust en ontspanning zoekt, terwijl evenveel meer beleving en rondreizen wil. Televisiereclame blijft een belangrijke inspiratiebron, maar sociale media beïnvloedt jongeren sterker. Persoonlijke aanbevelingen van familie en vrienden spelen een grote rol bij alle leeftijdsgroepen, met name onder jongeren. De ANVR benadrukt het belang van bewuster reizen.

Op de vraag wat de Nederlandse reiziger anders gaat doen in 2025 blijkt dat dat 15% van de jongere vakantieganger in 2025 in vergelijking met 2024 méér gaat voor zon, rust en ontspanning tijdens de vakantie. Ook wil 15% meer beleven, ervaren en rondreizen tijdens hun vakantie. Zowel jong als oud heeft die wens, maar bij de ouderen is de wens wel wat kleiner. Overigens wil 30% van de ondervraagden niets veranderen. Bij jongeren is dat wat minder bij ouderen meer.

Waar haalt de Nederlandse reiziger inspiratie vandaan? Hierbij scoort reclame op TV nog altijd hoog bij alle leeftijdsgroepen. Jongeren worden daarnaast vooral getriggerd door social mediakanalen als TikTok, Facebook en Instagram en de daarop verschijnende onlineadvertenties. Dit geldt overigens ook voor de leeftijdsgroep tot 64 jaar.

Opvallend is dat persoonlijke inspiratie door familie en vrienden, bij alle leeftijden een hele grote rol speelt. Bij jongeren tussen 13-34 jaar is dit zelfs 45%, terwijl social media bij deze leeftijdsgroep voor 30% van de inspiratie zorgt. De groep van 35-49-jarigen vertrouwen ook vaak (35%) op het oordeel van familie en vrienden, en 21% raadpleegt de social mediakanalen. De groep 65-plussers vertrouwt maar voor 5% op sociale media.

Frank Radstake (ANVR-directeur): “Het is goed om te zien dat de Nederlandse reiziger ook voor 2025 veel vakantieplannen maakt en de wereld wil ontdekken. Op welke manier reisbedrijven de reiziger kunnen inspireren blijkt ook duidelijk uit het onderzoek. Aan ons de belangrijke taak om mensen te inspireren bewuster te reizen.”